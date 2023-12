Kaheksa parimat käsipallinaiskonda jätkavad võitlust MM-kulla nimel

Prantsusmaa - Tšehhi

Turniiri üllatavalt raske võiduga Angola üle alustanud prantslased on pärast seda liikunud võimsalt ning teise alagrupifaasi lõpuks alistati viimastel sekunditel ka suurfavoriit Norra. Tšehhi kvalifitseerus veerandfinaali üle noatera, kui Hispaania ja Brasiiliaga võrdsete punktide peal olles sai neile määravaks vaid väravate vahe. „Meie jaoks on tegemist justkui muinasjutuga,“ kirjeldas Tšehhi saavutust nende mängija, Veronika Mala. Riigi jaoks on juba tegemist nende ajaloo parima saavutuse kordamisega, kui vaid korra, aastal 2017 on nii kaugele jõutud.

„Me oleme üles leidnud oma DNA. Tugeva kaitse, millel on jõud vastased täielikult summutada. Kui turniiri alguses lasime omale liiga palju väravaid visata, siis Norra vastu seisime ühtse müürina,“ ütles prantslaste väravavaht Laura Glauser pressiteates. „Me oleme mäng-mängult paremaks läinud, kuid ei tohi langeda sellesse lõksu, et arvame, et oleme juba kuskile jõudnud. Peame kõva tööd edasi tegema,“ lisas Prantsusmaa kapten Eztelle Nze Minko.

Holland - Norra

Turniiril seni kaotuseta edenenud hollandlased on kõiki vastaseid seni võitnud keskmiselt rohkem kui kümne väravaga. Nüüd aga seisab neil ees suurim katsumus, kui veerandfinaalis minnakse vastamisi kodupubliku ees mängiva, valitseva Euroopa ja maailmameistri, Norraga. Skandinaavlased tunnistasid viimases alagrupifaasis Prantsusmaa paremust. „Ma tunnen, et me oleme siiani endast andnud kuskil 80 protsenti. Teame, et hollandlased on käsipalli absoluutne tipp, kuid maailmameistriks tulemiseks peab alistama kõik vastased,“ kommenteeris norrakate peatreener Thorir Hergeirsson pressiteates.

„Eks me teadsime, et meile tuleb vastu kas Prantsusmaa või Norra. Nüüd jääb meil üle vaid võtta vastu väljakutse norrakatega nende koduväljakul vastamisi minna. Tunne on naiskonnas hea ning kui kõik suudavad endast 100 protsenti fookust anda, siis suudame ka poolfinaali edeneda,“ jätkas Hollandi väravavaht Yara Ten Holte.

Rootsi - Saksamaa