Balti riikide presidendid: ROK peab Venemaa ja Valgevene sportlaste olümpiale lubamise otsuse tühistama

„See on väga pettumust valmistav otsus ja ma ikka loodan, et seda saab üle vaadata. Me kõik näeme erinevate alaliitude reaktsioone ja ma arvan, et olümpia põhimõtetel pole terrori, tapmise ega hävitamisega mingit pistmist. Seetõttu on väga ebameeldiv näha selliseid otsuseid praegu, Ukraina sõja kriitilises etapis,“ sõnas Leedu president Gitanas Nausėda Tallinnas toimunud kohtumisel, vahendab tribuna.com.