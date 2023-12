Maailma kergejõustikuliit andis aasta sportlase tiitli kuuele atleedile

Kergejõustikuliidu presidendi Sebastian Coe sõnul on nende alal niivõrd palju tähti, et enam polnud võimalik valida vaid kaht maailma parimat kergejõustiklast. Tänavu püstitati kergejõustikus koguni 23 maailmarekordit.

„Meie selle aasta talentide hulk ja silmapaistvad tulemused õigustavad igati kergejõustiku maailma parimate auhindade jagamise laiendamist, et tunnustada nende kuue sportlase saavutusi erinevatel aladel,“ sõnas Coe.

„Ainuüksi maailma parimaks valitud sportlased on 2023. aastal püstitanud seitse maailmarekordit, samuti võitnud MM-tiitleid ja teisi suuri võite, seega on kohane, et neid tunnustatakse oma ala aasta sportlastena.“