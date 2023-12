Tänak kiitis pärast esimest testisõitu Hyundaid: olen päris õnnelik

„See oli lihtsalt karm test Dakari-laadsetel teedel, et näha töökindlust ja tegelikult läbisime päris korraliku kilomeetrite hulga. Olen üsna õnnelik. Sellised tingimused on Safaril [järgmise aasta kolmas MM-ralli], nii et see oli raske,“ kommenteeris Tänak Motorsport.com-ile.

Tänak märkis, et tundis end masinas kohe kindlalt. „Ma ei ütleks, et see on väga erinev sellest, mis meil oli, aga see on kindlasti palju paremini häälestatud kui eelmisel aastal. Kokkuvõttes võib öelda, et tundsin end kohe esimesest sõidust alates autos hästi ja sain kohe päris kiiresti sõita.“