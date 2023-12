Tähele ja Tammemaale oluline võit, Tammearule taas MVP tiitel

Belgia meistriliigas oli kõigi nelja seal mängiva eestlase jaoks edukas nädal. Stefan Kaibald ja Leuveni Haasrode said 3:2 (25:21, 23:25, 20:25, 25:20, 22:20) jagu Menenist. Kaibald tõi 4 punkti (-1). Henri Treiali 8 punkti (+7) aitasid Roeselare Knackil 3:0 (25:19, 25:22, 25:10) alistada Acheli. Renet Vanker juhtis Maaseiki Greenyardi samuti 3:0 (25:16, 25:18, 25:23) võiduni Genti vastu, tuues lisaks sidemängija tööle ka 2 punkti (+1). Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans olid tulemusega 3:0 (25:21, 25:18, 25:22) paremad Volley Guibertinist, eestlasest temporündaja panustas võitu 12 punkti (+10). Tabelis on Roeselare 19 punktiga esikohal, Leuven 15 punktiga teine, Aalst 14 punktiga kolmas ja Maaseik 13 punktiga neljas.

Sten Perillus ja MOK Mursa-Osijek said Horvaatia meistriliigas kirja 3:1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:15) võidu Varaždini vastu. Perilluselt ilus esitus 12 punkti (+10) näol. Tabelis ollakse 25 punktiga esimesed.

Austria meistriliigas sammub võidult võidule Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol, kui viimati saadi 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:14) jagu Weizist. Varblase arvele jäi 12 punkti (+7). Liigas on Innsbruck 25 punktiga teine.

Bulgaaria naiste kõrgliigas peeti karikamänge, kus Melissa Varlõgina koduklubiks olev CSKA sai teises ringis 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:19) võidu Hectori üle. Statistika pole saadaval. Bulgaaria meeste meistriliigas sai Markkus Keele tööandja Cherno More 2:3 (25:19, 25:20, 22:25, 18:25, 8:15) kaotuse Deya Sportilt, Keel juhtis meeskonna rünnakuid kahes geimis ja tõi ka 1 punkti (+1). Markus Uuskari ja Dobrudzha pidid tunnistama Levski Sofia 3:0 (25:17, 25:22, 25:23) paremust, Uuskari tõi 7 punkti (+1). Tabelis asub Cherno More 9 punktiga üheksandal kohal, Dobrudzha on 8 punktiga 11.