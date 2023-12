Kolm on kohtu seadus! Legendaarne Zlatan Ibrahimovic liitus taas AC Milaniga

Direktoriks siiski Ibrahimovici ei määratud, kuid Milan andis esmaspäeval teada, et rootslane hakkab klubis kandma vanemnõustaja rolli.

„Meil on olnud õnn olla Zlatani vägevuse tunnistajaks. Selleks, et saada Zlatani kaliibriga võitjaks, ei piisa ainult füüsilisest talendist ning vaja läheb ka kõrget intellekti ja šõumehe hinge,“ põhjendas Milani omanik Gerry Cardinale Ibrahimovici palkamist.

Ning ka Ibrahimovic ise oli taasliitumise üle väga õnnelik. „Minu armastus Milani vastu ei kustu iial ja võisin ainult unistada, et saan neile tulevikus jälle abiks olla,“ rääkis Ibrahimovic pressiteate vahendusel.

„Mõtlesin pikalt, mida oma eluga peale mängijakarjääri edasi teha ja Milani naasmine oli parim võimalik valik. Minu ja mu pere jaoks on see tagasitulek imelisse klubisse, kus lõpetasin karjääri, et alustada nüüd uut peatükki,“ lisas ta.