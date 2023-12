DELFI VIDEO | Jefimova treener Henry Hein: pinge talumine on Enelil Eesti sportlastest üks tugevamaid külgi

„Emotsioonid on väga head. Võistlus läks suurepäraselt ja Eesti ujumise ajalugu on tehtud. Nuriseda millegi üle ei saa,“ ütles Hein täna Tallinna lennujaamas.

Heinale avaldab muljet 16-aastase Jefimova vaimutugevus ja pinge talumise oskus. „Ütleks, et see on Enelil võib-olla Eesti sportlastest üldse üks tugevamaid külgi nii noore sportlasena. Iga olulisema stardiga ja pinge all teeb ta oma etteaste veel parema kui ilma pingeta,“ tõdes juhendaja.