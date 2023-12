DELFI VIDEO | Eneli Jefimova: EM-i poodiumi kõrgeimal astmel Eesti hümni laulda on kirjeldamatu tunne

„Tuli pisar silma. Kaameras oli ka näha, et mul olid silmad päris märjad. Väga uhke tunne. Täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel poodiumi kõige kõrgemal astmel Eesti hümni kuulata ja laulda on vau-tunne. See on midagi kirjeldamatut,“ meenutas Jefimova kolmapäeva.