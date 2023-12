Kaunase Žalgiris võttis ameeriklase katseajale

Leedu tippklubi teatas esmaspäeval, et kui 32-aastane ameeriklane näitab end katseajal heast küljest, sõlmitakse temaga leping kuni käesoleva hooaja lõpuni.

Hollins on Euroliiga fännidele tuttav mängumees, sest ta on tugevaimas eurosarjas veetnud neli hooaega. Ameeriklane on kandnud Peterburi Zeniidi, Belgradi Crvena Zvezda ja Maccabi särke.