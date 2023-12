VAATA JA KUULA | Kas kirge ja emotsiooni ei tohigi enam mängus olla? Kolme (Suurt) treenerit vaevab unetus

Esmalt hekseldatakse läbi koduste liigade seisud.

Meeste madalamates liigades on tõeline valitseja Jaanus Liivak, kelle käe all tegutsevad meeskonnad Tere Kadrina Karud (Saku I liiga) ja Team Kaitsevägi (Saku II liiga) püsivad seniajani kaotuseta. Liivaku kontos on kahe liiga peale 21 võitu ja 0 kaotust. Ülim! Samal ajal kolm (Dinosaurus) treenerit – Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa ja Gregg Popovich vaevlevad unetuse käes. Ei tule neid võite ühestki otsast...

PAF Eesti-Läti liigas võetakse ette paari viimase nädala huvitavamad mängud ning enim kõneainet pakkunud mänguvälised sündmused. Näiteks: Rapla Avis Utilitase peatreeneri vahetus, Hugo Toomi raske põlvevigastus, Kalev/Cramo uus leegionär, Keila meeskonna ülim taktika, Tartu Ülikool/Maks&Moorits loobumine Johnny Hughes’ist. Lisaks selgub, et Eesti-Läti liigas on peatreener, kelle käekiri on veel konkreetsem ja karmim kui Duško Ivanovicil.

Baskonia peatreener Ivanovic naudib edulainet Euroliigas.

Kaheksa mängu Hispaania klubi eesotsas ja seitse võitu. Vägev seeria! Baskonia on tõusnud tabeli tagumisest otsast neljandale kohale. Viimastes võitudes on olulist rolli etendanud ka Maik-Kalev Kotsar, kes on saanud kandvama rolli tänu Matthew Costello vigastusele. Kas Ivanovic oskab Kotsari panust vääriliselt hinnata?

Üldises plaanis ruulivadki Euroliigas Hispaania klubid. Vaatamata komistusele Istanbulis on Madridi Real kindel tabeliliider, Barcelona teine, Baskonia neljas ja Valencia kaheksas. Kõik neli klubi play-off’i kohal, aga mängida on mõistagi palju. Kõik võib veel muutuda ja kindlasti muutubki.

Madalamatest eurosarjadest peatume Fiba Europe Cupil, kus teise ringi mängudega tegid algust Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao ja Karl Johan Lipsu kodumeeskond Botevgradi Balkan.

Korvpalliliigas NBA kulmineerus „In-Season Tournament“, kus LA Lakers alistas finaalis supertähtede Anthony Davise ja LeBron Jamesi eestvedamisel Indiana Pacersi.