Eesti noor kardisõitja saavutas Bahreinis esikoha

„Esimesed ringid olid väga huvitavad ja võitluslikud. Pinge hakkas õlgadelt langema, kui kahekesi pundi maha jätsime. Sõidu lõpus muutus heade ringiaegade sõitmine ja koguni kardi rajal hoidmine keeruliseks, sest rehvid said täiesti otsa. Õhuvahe liidriga oli niivõrd turvaline, kuid samas väike, et Bezel ei osanud viimasel ringil sõidujoont valida ja kaotas palju aega,“ sõnas Veerus

„Tunne on väga harjumatu,“ rääkis värske meister Veerus. „Võistluse jooksul nii suurest tulemusest unistama ei hakanud ja selline edu tundus pigem kauge soov, kui reaalsus. Selle meistritiitli taga on uskumatu tiim ja rohkem kui 10 aastat tööd. Tegelikult pole see veel siiani kohale jõudnud.“