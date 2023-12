Autoralli MM-sarjas tehti oodatud otsus

Gravel Crew meeskonna ülesanne on varahommikul enne ralli algust kiiruskatsed läbi sõita ja anda sõitjatele teada kõigist muudatustest, mis on rajad toimunud.

Et selline abi oleks ka WRC2 sõitjatel, on pikka aega oodatud.

Oliver Solberg on FIA otsusega väga rahul. „Ohutus peab olema iga kord prioriteet. See tundub lihtne otsus, kuid me peame olema tänulikud FIA algatuse eest ja selle eest, et see asfaldivõistluste puhul lõpuks teoks sai,“ sõnas Solberg DirtFishile.