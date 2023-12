Aasta parim meesjalgpallur Karol Mets: tunnen, et olen õigel ajal õiges rollis

Igapäevaselt Saksamaal St. Paulis mängiv Mets on tänavu säranud just klubirindel. St. Pauli hoiab 2. Bundesligas 16. vooru järel jätkuvalt liidrikohta. „On olnud õnnestunud aasta. Asjad on läinud soovitult. Tunnen, et olen õigel ajal õiges rollis. Sobin sellesse võistkonda hästi. Saan olla mina ise ja see sobib mulle,“ sõnas Mets pärast võitjaks kuulutamist ning tõdes, et aasta parima mängija auhind teeb talle suurt rõõmu. „See tähendab minu jaoks palju. Korraga saab ju võita ainult üks mängija. See on suur tunnustus ja au.“