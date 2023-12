Treener Hein Jefimova medalisaagist: ujumiskiiruse osas on ta Euroopa parim, aga varu on meeletult

Jefimova püstitas teel finaali kaks Eesti rekordit. Eelujumises sai 16-aastane eestlanna kirja ajaks 29,46, mis oli tema senisest rekordist kahe sajandiku võrra parem tulemus.

Suurepärane hoog jätkus ka poolfinaalis, kus Jefimova ujus ülivõimsa uue Eesti rekordi 29,10. Eestlannast oli kiirem vaid Itaalia ujuja Benedetta Pilato 28,98-ga.

Finaalis tunnistas Jefimova taas Pilato paremust ja teenis teise koha. EM-i rekordi (28,86) ujunud itaallannale kaotas Jefimova 0,26 sekundiga. Kolmandat kohta jäid jagama britt Imogen Clark ja itallanna Jasmine Nocentini (mõlemad +0,55).

„Maksimum see ei olnud ja Enelil jäi nii stardis, pöördes kui ka finišis varu. Puhta kiiruse osas on ta hetkel kiireim naine Euroopas, kui mitte maailmas. Juunioride maailmarekord (28.81) on kindlasti tehtav,“ rääkis Hein pärast võistlust Delfile. „Ujumise, koha ja ajaga oleme siiski väga rahul.“

Kolmapäeval 100 meetri rinnuliujumises Euroopa meistriks kroonitud Jefimova osales reedel ka 200 meetri distantsil, kus sai seitsmenda koha. Kuidas Hein oma hoolealuse tulemustega rahule jäi?

„Eks 200 meetris oleks tahtnud kindlasti kiiremini ujuda. 50 ja 100 meetri medalid on super, aga hetkel valmistavad mulle treenerina veelgi suuremat heameelt ajad. Selles osas on suur edasiminek jällegi tehtud. Eneli ujus end Euroopa ja maailma koigi aegade edetabelitesse ning varu on endiselt palju,“ selgitas Hein.

Pariisi olümpiani on jäänud sisuliselt pool aastat. Mida oleks vaja selle ajaga ära teha ja mida arendada?

„Varu on kõiges. Suures plaanis võtame olümpiat nagu võistlust ikka. Loomulikult on see igale sportlasele suur eesmärk, aga ei maksa üle mõtlema hakata. Teeme oma tööd edasi ja anname endast parima,“ sõnas Hein.

Järgmisel nädalal valmistub Jefimova Eesti meistrivõistlusteks, kus tõmmatakse lühiraja hooajale joon alla. Seejärel saab neiu 7-10 päeva puhata, pärast mida läheb töö jälle edasi.