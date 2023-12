Karol Metsa leivaisa kaotas Saksamaal väärtuslikke punkte

Järgnevatel minutitel asus St.Pauli jahtima juhtväravat, kuid edu liiga liidrit ei saatnud. Kohtumine lõppes viigiga, mis on Metsa koduklubile juba hooaja kaheksas. Lisaks on teenitud 8 võitu. St.Paulil on liiga liidrina tabelis 32 punkti, mängu vähem pidanud Holsten Kiel jääb neist maha kolme silmaga.