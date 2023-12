Ukraina spordiministri sõnul pole Pariisi olümpiamängude boikoteerimine välistatud

ROK andis reedel teada, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.

Venelased ja valgevenelased osaleksid olümpial neutraalsete sportlastena, mis tähendab, et nad ei tohi kasutada oma riigi sümboolikat ja hümni nende auks ei mängita. Olümpiale saavad kvalifitseeruda vaid individuaalsportlased, agressorriikide võistkondi olümpiale ei lubata.

ROK-i otsus valmistas meelehärmi eelkõige ukrainlastele. Riigi spordiministri Bidnõi sõnul peab Ukraina mängudel osalemist tõsiselt kaaluma.

„Pariisi mängudel osalemine on võimatu, kui ROK ei muuda oma mittekonstruktiivset seisukohta,“ rääkis Bidnõi Reutersile.

Bidnõi arvates on ROK-i otsus vastutustundetu ja Ukraina mõistab selle üheselt hukka. Ukraina sportlased osaleksid tema sõnul olümpiamängudel vaid juhul, kui riik jõuab järeldusele, et see edendab nende positsiooni maailmas.

„Otsus osalemise kohta tuleks teha lähtuvalt sellest, mida see meile annab, milline on inimeste reaktsioon ja kui palju see meid võidule lähemale viib,“ rääkis ta sõjale viidates.

Ministri sõnul teeb Ukraina olümpial osalemise otsuse hiljem. „Me ei tohiks seda teha rutakalt. See on pikk ja kaalutud otsus. Me peame sellest avalikkusele teada andma. Kaalume väga hoolikalt plusse ja miinuseid,“ lisas ta.