Käsipalli karikafinaali jõudsid Viljandi ja Mistra

Käänuline mäng, mis päädis Viljandi võiduga

„Kaitse pealt suutsime Serviti murda. Teise poolaja kaitse oli ikka väga-väga hea. Nii oli ka Rasmusel [Ots – toim] kergem. Ma arvan, et paaril lõpurünnakul oli meil rohkem õnne ja tänu sellele see vahe jäigi selline,“ kommenteeris Koks. „Ma arvan, et [Mistra – toim] täiesti sarnane võistkond. Selles suhtes, et tuleb tasavägine mäng. Kindlasti ei saa öelda, kes on favoriit ja kes ei ole. Ma arvan, et tuleb täpselt samasugune lahing.“