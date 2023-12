DELFI VIDEO JA FOTOD | Käesurumise Eesti meistrivõistlused Lasnamäel. Millised on reeglid ja milline taktika viib võidule?

Tallinnas Lasnamäel Virbi tänava maadlussaalis toimusid täna Eesti meistrivõistlused käesurumises, millest võtsid osa ligi 70 rammumeest ja -naist. Delfi käis mikrofoni ja kaameraga uurimas, kes on need inimesed, kes selle alaga tegelevad, mis on võistlusreeglid ning kuidas taktikaga endast pikema käega vastast üle kavaldada.