Liverpool pööras kaotuse võiduks, Arsenal loovutas liidrikoha, Manchester United sai kodus šokk-kaotuse

75. minutil sai Jordan Ayew teise kollase kaardi ja jättis Lõuna-Londoni klubi vähemusse ning Liverpoolil kulus seejärel vaid minut, et viigiväravani jõuda. Nende esimese tabamuse autoriks oli Mohamed Salah. Egiptlasest sai ühtlasi läbi aegade viies Liverpooli jalgpallur, kes on löönud klubi eest kõigi sarjade peale kokku vähemalt 200 väravat.

Manchester Unitedile üllatuskaotus

„Kõik läks valesti. Me ei mänginud nii nagu pidime. Meil on palju asju vaja parandada,“ sõnas Unitedi kapten Bruno Fernandes , kes peab distsiplinaarkaristuse tõttu järgmise kohtumise Liverpooliga vahele jätma.

„Meeskonnana pole me piisavalt head, et olla järjepidevad. Olen nördinud, pettunud, kindlasti. Ootasin midagi muud. See, kuidas me alustasime, polnud hea. See oli kehv.“ tunnistas hollandlane.