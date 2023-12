VIDEO | Ettevalmistused käivad: Tyson Fury lendas luksusliku lennukiga taas Saudi Araabiasse

Fury ja Ussõki matši on pikalt kavandatud ning kahel korral on plaanid ka luhta läinud. Kevadel ei saanud mehed omavahel kokkuleppele ning 23. detsembril ei olnud Fury valmis veel ringi astuma. Nüüd peaks kõik eeltöö olema tehtud ning mõlema mehe kalendris on 17. veebruar kirjas.