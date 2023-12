Cristiano Ronaldo tegi juubelimängus skoori

Ronaldo tööandja Al-Nassr alistas nimetatud kohtumises Al-Riyadhi 4:1. Ronaldo lõi matši 33. minutil mängu avavärava. Avapoolaja lisaminutitel tegi Ronaldo aga eeltöö Otavio tabamusele.

„Kolm punkti kirjas! Olen tiimikaaslastele tänulik, et nad aitasid mind 1200. kohtumiseni. See on olnud eriline teekond. Siiski ei ole ma veel lõpetanud,“ teatas Ronaldo sotsiaalmeedias. 1200 kohtumise jooksul on Ronaldo löönud kokku 868 väravat.

16. vooru järel hoiab Al-Nassr Saudi Araabia kõrgliigas 37 punktiga teist kohta. Liidriks on Al-Hilal 44 punktiga. Al-Hilali on tabeli tippu aidanud serblase Aleksandar Mitrovici (14 väravat) ja brasiillase Malcolmi (9) tabamused. Tiimi kuulub ka Neymar, kuid tema hooaeg on raske põlvevigastuse tõttu lõppenud.

Ronaldo arvel on sel hooajal 16 tabamust, millega ta on Saudi Araabia kõrgliiga suurim väravakütt. Mitrovic on vastavas tabelis 14 väravaga teisel kohal.