TALISPORDIBLOGI | Tomingas tegi jälitussõidus võimsa tõusu. Mida suudab Aigro lõppvõistlusel?

Käes on taas nädalavahetus ning seega on talialade MK-sarjad jälle täies hoos. Eestlastest on täna stardis laskesuusatajad, murdmaasuusatajad ning suusahüppaja Artti Aigro. Kahevõistluse MK-etappi sel nädalavahetusel kavas ei ole. Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas Poolas Tomoszow Mazowieckis reedel sõidetud 1000 m MK-etapil kaheksanda koha. Seejuures jäi Liiv kolmandast kohast kõigest 0,16 sekundi kaugusele.