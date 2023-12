Lappi elust Hyundais: tänavu aitasin ühte, järgmisel aastal kahte sõitjat

Tuleval hooajal sõidetakse MM-sarjas taas 13 etappi. Seega saab Lappi järgmisel hooajal ilmselt sõita neli või viis rallit.“Isikliku elu seisukohast on see hea. Lapsed igatsevad mind väga. See on probleem. Tahan nende kasvamist näha,“ tõdes Lappi. „Perest eemal olemine on tekitanud minus stressi. Ma ei ütle, et see on ebaõnnestumiste põhjuseks, kuid kindlasti on sellel oma mõju.“