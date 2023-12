VÄRAVAD | HC Panter tagus leedulastele 12 kolli

Panter on sel hooajal teeninud Optibet Hokiliigas kaheksa võitu ning ühe võidu ka lisaajal. Kaotuseid on neil kirjas üheksa. Tabelis annavad kogutud 18 punkti neile viienda koha.

Hockey Punksil on samal ajal võiduarve avamata. Leedulastel on tabelis üks lisaajal saadud kaotus ning veel 17 kaotust. Kokku on neil kirjas üks punkt, mis annab üheksa meeskonna konkurentsis viimase koha.