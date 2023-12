TÄNA DELFI TV-s | Hiljuti peatreenerit vahetanud Rapla sõidab külla Tartule

„Tartu meeskond on hästi komplekteeritud võistkond ning Eesti-Läti liigas üks pretendent medalile. Kindlasti on võtmekoht, kuidas suudame lõhkuda Märt Rosenthali katte olukordi. Kui suudame Rosenthali mängust välja võtta, siis on meil kindlasti võimalus. Lähme võitlema ja loodame Rapla fännidele pakkuda toreda üllatuse,“ sõnas Nõmm eelseisva kohtumise eel.

„Rapla on hetkel muutuste tuules meeskond. Uus peatreener Brett Nõmm nii lühikese ajaga kindlasti kardinaalset muutust ei too, kuid neil on tegelikult korralik ja kogenud koosseis Eesti koondise kogemustega mängijatest ja välismaalastest. Hooaja esimeses kolmandikus ei ole nad suutnud oma potentsiaali välja mängida ja kindlasti on meil ka huvitav kohe värske peatreener proovile panna. Enne jõule on meil viis kodumängu ja loodame, et esimeses kohtumises suudame kohe positiivse emotsiooni üles saada ja kodupublikule rõõmu pakkuda,“ sõnas Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Narits ning märkis, et tartlastel on kõik põhijõud rivis.