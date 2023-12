Jefimova jäi EM-il teisest medalist kaugele, Zirk oli parima eestlasena kuues

“Läksin teadlikult finaalis ründama, sest ei oma suurt tähtsust, kas lõpetan finaali neljanda või kaheksandana. Olen ajaga rahul, arvestades, mis lüngad on treeningutel poja sünni tõttu sisse tulnud. Kurvaks teeb see, et pronksmedal teeniti täna väga odavalt ja ei olnud eriline aeg,“ rääkis Zirk pärast võistlust.