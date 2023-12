Eesti sulgpallinaiskond jõudis EM-finaalturniirist võidu kaugusele

Koos eilse 5:0 võiduga Slovakkia vastu on Eestil EM valikturniiril kaks võitu. Samuti on kaks võitu Šotimaal, kes on võitnud nii Aserbaidžaani kui Slovakkia mängugi kaotamata. Homme, kell 7.00, seisab Eestil ees otsustav mäng Šotimaaga. Kohtumise võitja pääseb kaheksa naiskonna sekka veebruaris Poolas mängitavale EM-finaalturniirile.