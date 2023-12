DELFI VIDEO | Allar Levandi sponsorlusest: kui Alev tõstis treeningmahte 40%, siis emotsioonide pealt hakkasime teda toetama

Levandi on aastate jooksul panustanud Eesti spordiellu nii tippatleedi, treeneri kui viimastel aastatel ka sponsorrahade liigutajana. „Minu arust on Eesti sport heas seisus. Eesti oma väiksuses on selles mõttes tore maa, et kõik tippsportlased, kes on seda väärt, ei tohiks asjad jääda raha taha,“ märkis Levandi.