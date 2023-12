Tallinnas viibiv Euroopa olümpiakomiteede president laseks venelased olümpiale: sportlasi ei tohi nende passi pärast diskrimineerida

Eile Eestisse saabunud ja täna EOK juubeliüritusi väisav 68-aastane kreeklane Capralos on Euroopa olümpiakomiteede presidendi ametis alates 2021. aastast. Samuti on ta rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liige ja Kreeka olümpiakomitee president. 1969.-1975. aastani noppis ta kuldmedaleid Kreeka ujumise meistrivõistlustelt. Veepallurina osales ta 1980. aasta Moskva ja 1984. aasta Los Angelesi olümpial.

Täna EOK kontoris Jalgpalli tänaval Eesti ajakirjanikele antud intervjuus rääkis Capralos, millisena talle Eesti sport paistab, mis on Euroopa olümpiakomiteede hetke suurimad väljakutsed ning mis siis ikkagi Venemaa ja Valgevene sportlastest Pariisi olümpia kontekstis saab. Kas Ukrainas vallutussõda pidavate riikide atleedid peaksid järgmisel suvel kõrvuti teiste rahvaste, sealhulgas ukrainlastega võistlema või mitte?

Mis on teie Eesti-külastuse eesmärk? On see ainult viisakusavaldus meie olümpiakomitee 100. juubeli puhul või on teil ka siin sisulisi arutelusid plaanis?

Leian, et ühe olümpikomitee jaoks on 100. aastapäevani jõudmine väga suur asi. Olen siin, et avaldada austust ja väljendada tänulikkust Eesti spordile ja kõigele, mis te olete teinud. Te olete küll väike riik, kuid siiski nii suve- kui talialadel nii palju korda saatnud.