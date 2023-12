Uue peatreeneri leidnud Floras toimub ilmselt veel paar olulist muudatust

40-aastane Hurt on Flora peatreenerina ka varasemalt töötanud. 2013. aasta suvel võttis ta ameti üle Marko Lelovilt. 2015. aastal viis ta Flora kümnendat korda Eesti meistriks. Järgmisel suvel läksid asjad aga käest ning Meistrite liiga eelringis Lincoln Red Impsile kaotamise järel sai Hurt ametist priiks. Seejärel on ta aga ka edaspidi kuulunud Flora süsteemi. Nüüd kerkis ta uuesti peatreeneriks. Kuna Floral seisab ees noorenduskuur, siis soovib klubi ära kasutada Hurda kogemusi, mis viisid Flora sarnases olukorras 2015. aastal meistriks. Samas tunnistavad nii Hurt kui ka klubi president Pelle Pohlak, et lähiajal on võistkonnas ilmselt toimumas veel mõned olulised muudatused.