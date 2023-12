DELFI VIDEO | Heiki Nabi: vanem mootor läheb pikemalt käima. Vajan aega ja keha peab kõigega kohanema

„Eks iga aasta lõpus on üritusi rohkem ja peab harjuma, sest energiakulu tuleb teiste asjade kõrvalt. Aga see on tore, sest näeb erinevate alade vanemaid-nooremaid spordiinimesi. Eriti tänane, mis numbriga 100 on väga pidulik,“ lausus Nabi reedel lõunal Raekojas, kus spordikuulsused ja -ametnikud tähistasid EOK 100. sünnipäeva.