Tennisemaailma paha poiss liitus Onlyfansiga

„Onlyfans on sotsiaalmeedias revolutsiooni teinud ja ma tahan sellest osa saada. Sellest, et mängijad lihtsalt väljakule ilmuvad, ei piisa. Peame end internetis esitlema. Ma tahan oma sisu luua, toota, juhtida ja omada,“ põhjendas Kyrgios oma otsust.

Kyrgios on tennisemaailma üks kuulsamaid staare, kes on tuntud oma edevuse ja avameelsete väljaütlemiste poolest. Tänavune hooaeg tal erinevate vigastuste tõttu ebaõnnestus, kuid parimal juhul on ta olnud maailma edetabelis 13. kohal.