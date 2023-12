Äsja ilmunud olümpiamängude ajalugu käsitleva raamatu „Olümpia lugu“ kaanel ilutseb kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri pilt. Delfi Sport uuris raamatu väljaandjatelt, et miks just selline valik, kui Eestil on palju olümpiavõitjaid.