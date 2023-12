DELFI DUBAIS | Käesurumine spordialana: steroidide asemel tüviraku- ja DNA-protseduurid

Pressikonverentsi saalis õhustik oli mehelik, peale minu oli lava ees ainult veel kolm naist: administraator, võistleja abikaasa ja produktsioonitiimi juht. Saal oli täidetud suurte treenitud meestega, mis pani mind spordiga mitte tegelemist häbenema. Ja kui ma ütlen, et mehed olid suured, siis ka nende biitsepsid ja käed on suured. Minu reis on sama suur või isegi väiksem kui nende käsi!