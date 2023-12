Tänaku uus tiimikaaslane unistab MM-tiitlist: olen ülimotiveeritud

Viimastel hooaegadel WRC2 arvestuses sõitnud ja tänavu Škodaga selle klassi maailmameistriks tulnud Mikkelsen hakkab 2024. aastal Hyundai kolmandat Rally1 autot jagama koos Dani Sordo ja Esapekka Lappiga.

34-aastane rallipiloot tunnistas DirtFish`ile antud usutluses, et kuna ta oli kõrgeimasse sarja naasmisele lähedal ka aasta tagasi, oli ta seekord väga ettevaatlik.

„Ma ei olnud tegelikult üldse põnevil kuni selle ajani, mil see lõpuks päriselt teoks sai. Enne paberite allkirjastamist ei saa midagi enesestmõistetavaks pidada – selles äris toimuvad asjad väga kiiresti ja need võivad väga kiiresti muutuda,“ lausus Mikkelsen.

Norralase läbirääkimistest Hyundaiga oli teadlik ainult üks tema lähedane. „Ma ei rääkinud sellest kellelegi, isegi mitte oma perele. Ainus, kes teadis, oli mu tüdruksõber. Ma ei tahtnud, et see juhtuks nagu eelmisel aastal – me tegelikult juba tähistasime seda, et eelmisel aastal sai kõik tehtud ja siis see langes ära.“

Mikkelsen alustas Hyundaiga kõnelusi enne Jaapani MM-rallit.

„Suhtlesin Hyundaiga paar nädalat enne Jaapanit, rääkisime natuke, kuid miski polnud kindel enne kinnitamist. Tahtsin olla kindel, et seekord kinnitatakse kõik lõplikult ära.“

Küsimusele, kas ta võiks veel tulla individuaalseks maailmameistriks, vastas norralane: „Absoluutselt, muidugi. Kui olen autos, mis mulle meeldib ja ma teen kaasa kõik rallid, siis tunnen, et olen MM-tiitli kandidaat.“

„OK, see pole järgmisel aastal võimalik, aga kes seda tulevikku ette teab. Ma võin oma karjääri taas vaikselt üles ehitada. Kui järgmisel aastal saan sõita [Rally1 autoga] viis etappi, on see parem kui viis etappi WRC2-s,“ rõhutas Mikkelsen.

Norralane mõistab, et uuel aastal on tema eesmärgiks aidata tiimi põhisõitjaid Thierry Neuville`i ja Ott Tänakut. Mikkelsen ei näe probleemi, kui ta peab mõnel rallil nende huvides ka liidrikoha loovutama.