OTSE DELFI TV-s | Keila Coolbet jäi kodusaalis Kalev/Cramo vastu suurde kaotusseisu

Kalev/Cramo on 11-st mängust võitnud kümme ning hoiab liidrikohta. Keila arvel on kuus võitu ja seitse kaotust, mis annab 16 klubi konkurentsis 10. koha ( Tabeliseis ).

Keila abitreener Kristjan Evart: „Kalev/Cramo on kahtlemata selles liigas üks kõrgema kvaliteediga meeskondi. Peame suutma olla keskendunud nende tugevatele külgedele kõik 40 minutit ilma igasuguse peata olekuta. Mõõnaperioode me selles mängus endale lubada ei saa. Tegemist on küll liigatabeli liidriga, kuid oleme hästi valmis ning kindlasti kodupubliku ees läheme püüdma hooaja 7. võitu.“