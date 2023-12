Ilusa hooaja alguse teinud Tuuli Tomingas muredest tiirus: ebakindlus ei luba mul praegu kiiremini lasta

Tomingas on kõigil kolmel sel hooajal toimunud individuaalvõistlusel lõpetanud punktikohal. Parimana oli ta Östersundi jälitussõidus nulliga lastes 19. MK-sarjas hoiab Tomingas hooaja teise etapi eel 24. kohta, mis tagaks hetkeseisuga automaatselt koha ühisstardiga sõidus.

„Hooaja alguses ütlesingi, et olen rahul siis, kui olen automaatselt massis. Kohalisi eesmärke on sellel spordialal endale seada: paratamatult mängivad teinekord rolli suusad, siis on püssiga mingi jama. Pigem olen rahul siis, kui suudan iseennast realiseerida,“ rääkis Tomingas ERR-ile.