Minikriisis Manchester City kaotas kolmandaks tõusnud Aston Villale. Guardiola: peame leidma lahenduse

Hooaega suurepäraselt alustanud Aston Villa koduväljakust Villa Park´ist on saanud tänavusel hooajal tõeline karukoobas. Inglismaa kõrgliigas on sel staadionil võidetud kõik senised seitse kodumängu ning ainus kaotus tuli karikamängus Evertoni vastu.

Valitsev Inglismaa meister on viimasest viies kohtumises teeninud vaid ühe võidu. Tõsi, vastased pole samuti olnud kergete killast, kuna järjepanu on mängitud Chelsea, Liverpooli, Tottenhami ja nüüd Aston Villaga. Ainus võit saadi Meistrite liigas RB Leipzigi vastu.

City peatreener Pep Guardiola tunnistas kaotuse järel, et parem meeskond võitis. „Peame leidma lahenduse, et tagasi ree peale saada. Me teame, milline on meie tase ja peatreenerina pean leidma viisi, kuidas hakata mänge võitma. Näeme meestega vaeva. Olen siin, et neid aidata,“ tunnitas City loots.