Rapla Avis Utilitas sai uue peatreeneri

Rapla uus loots on treeneriteadmisi kogunud noortetreenerina Rae spordikoolis U14 poiste peatreenerina. Lisaks on Nõmm olnud pikalt seotud Eesti koondistega ja olnud Eesti naiste koondise abitreener. Alates 2022. aasta sügisest töötas Nõmm BC Kalev Cramo abitreenerina.

Brett Nõmm tunneb uue väljakutse osas põnevust. „Olen väga tänulik, et Jaak Karp ja Rapla korvpalliklubi otsustas treeneri otsingul oma pilgu minu poole pöörata. Minu esimene eesmärk on püüda Raplasse tagasi tuua see korvpalli pealinna tunnetus ja publik saali. Soov on kaasata rohkem Eesti mängijaid ja muuta ka rotatsiooni pikemaks ja seeläbi ka mängu atraktiivsemaks,“ sõnas Nõmm Rapla Avis Utilitase pressiteenistuse vahendusel.

„Kuna Brett ei ole ülevõetavat tiimi ise kokku pannud, siis ei ole aus eeldada, et ta sellega poole hooajaga imet teeb, aga ma olen täiesti kindel, et aega kevadeks meeskonna „suusk libisema“ saada on piisavalt. Teatavasti play-off seeriates võib juba kõike juhtuda! Tema teine oluline ülesanne on taastada kodumaiste mängijate usaldus, mis viimase pooleteise hooajaga on murenema hakanud ning taastada meie poolehoidjate ja toetajate usk meeskonda,“ lisas Karp.