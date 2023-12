Ott Tänak meenutas M-spordi perioodi: ootused olid suured ja kukkusime kõrgelt alla

Hyundai uue tiimipealiku Cyril Abitebouli käe all on eestlase eesmärgiks võita 2024. aasta maailmameistritiitel. „Ootused pole madalamad kui tavaliselt. Cyril on tugev liider ning ta ei oota muud kui võitu. Seega peame hästi esinema,“ analüüsis Tänak.

Lõppenud hooajale tagasi vaadates tunnistas Tänak, et see valmistas talle suure pettumuse. Ta lõpetas hooaja M-spordi ridades neljandal kohal, teenides kaks etapivõitu.

„Kindlasti olid ootused suured, kuid sellega kaasneb oht, et kukud kõrgelt alla. Ilmselt juhtus see minu ja meeskonnaga. Arvan, et meie aasta algus polnud paha, kuid siis tegime sammu tagasi. Hooaja keskpaigast polnud emotsioonid parimad. Olime mõlemad pettunud. Samas leidus selles aastas ka positiivset ja see tuleb kaasa võtta,“ nentis Eesti ralliäss.