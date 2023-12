KUULA | Ott Remmeri asemel astub laupäeval Rakveres ringi Taur Guitor: olen alati valmis võitlema

Guitor rääkis Goodfight podcastile, et et vähesed oleks nii väikse etteteatamisega pakkumise vastu võtnud, aga korraldaja Gert Goršanov tunneb teda piisavalt hästi, et teada: mees on alati valmis võitlema.

„Olen selle spordialaga nii kaua tegelenud, et kui ma poleks valmis, võiksin jalgpalli või midagi muud mängida. Ma olen alati valmis võitlema,“ ütleb ta.

Nii panebki laupäeval Guitor jalga Ott Remmeri „kingad“. „On vaja jalga panna ja paelad kõvasti kinni siduda, siis läheb kõik hästi,“ muigab ta. Praegu on Guitor Tartus Corsagymis treenimas, nii pidi podcast’i tegema telefoni teel.

Muidu on Guitor pärit Rakvere lähedalt ja just sellest linnast on alguse saanud tema sportlasetöö – Tugev Tahe klubist treener Villu Nurmoja käe alt. Nurmojale on ta väga tänulik tema mentaliteedi eest ja selle eest, et treener oli alati olemas.

Ta meenutab Nurmoja kuldlauset „kõik on inimesed, keegi pole robot“ – see tähendab, et kõik inimesed on võidetavad.

Plaan mitte alluda vastase mänguplaanile

Guitor on 30-aastane ja pidanud 20 matši, millest 12 võitnud. Võidud on talle toonud põlved ja lähitöö, kaotused on aga tulnud sellest, et mees on end ära kaotanud. Selles matšis püüab ta oma taktikat peale suruda ja mitte alluda vastase mänguplaanile.

Guitor ütleb, et ta pole ringis kunagi üksinda – tema toetajad on vaimselt tema kõrval. Just see teadmine on tema jaoks kõige tähtsam, et inimesed on tema jaoks olemas.

Ta tõdeb, et võitude puhul tahavad kõik olla su ligi, aga õiged sõbrad ja toetajad tulevad välja just siis, kui kaotad. Siis helistavad ja ütlevad häid sõnu vähesed, aga just need on tõelised toetajad.