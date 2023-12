Venemaa jäähokistaar andis jabura kommentaari: tahan kellegi ära tappa

Kuznetsovi leivaisa Washington Capitals tunnistas ööl vastu teisipäeva võõral väljakul Arizona Coyotes´i 6:0 paremust. Klubi esindav venelane andis mängu järel kommentaari The Hockey News´ile, kus lahkas nii enda kui ka tiimi esitust.

Venemaa jäähokimängija ei pääsenud tolles kohtumises esimest korda kahe aasta jooksul jääle. Pärast mängu küsiti Kuznetsovilt, miks tema hooaja algus on kulgenud sedavõrd vaevaliselt.

„Ma tunnen, et tahan kellegi ära tappa - heas mõttes. Olen kindel, et õpin sellest perioodist midagi. See oli suur jama,“ rääkis ta.