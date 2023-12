Soome ralliäss jäi töötuks. Pahane mänedžer: ma ei saa aru, mida Hyundai tegi

„Fakt on see, et kiirus oleks piisav olnud. Olime Soome rallil neljandad ja (koht Hyundais) olnuks igati teenitud. Aga paistab, et Hyundai arvates ei suuda ma Lappit piisavalt täiendada. Meie sõitjaprofiil on üsna sarnane,“ rääkis Suninen Iltalehtile.