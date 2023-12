DELFI VIDEO | Motolegend Andres Krestinov elulooraamatu esitlusel: varjata pole mul midagi, mis tehtud, see tehtud!

Krestinovi motokrossikarjäär kestis uskumatuna tunduvad 45 aastat. Aastatel 1980-2008 on ta moto-, talimoto- ja staadionikrossis tulnud Eesti meistriks 19 korda, meeskondlikul Rahvuste krossil esindas ta Eestit aastatel 1993-1998 neljal hooajal, hiljem on osalenud ka veteranide motokrossi maailmakarikasarjas.

„Eks ma ikka mõtlesin, mida rääkida või mitte. Aga midagi varjama ei hakanud. Kõik, mis tehtud, see on tehtud. Midagi kriminaalset seal ei ole. Kõik on ausalt räägitud,“ ütles ta.

„Me ei suutnud oma õnne uskuda – me saame uued rattad! Vanad, mitme võistluse ja esikohaga ribadeks sõidetud KTM-id olid juba nii pehmed, et paindusid nagu vibukaared ja mootorid läkastasid nagu tiisikushaiged. Lääne riikide tiimidel oli tavaline, et igal aastal anti võistlejatele uued masinad ja pärast iga etappi vahetati kolvid-rõngad, aga meile oli ALMAVÜ sel korral selgesõnaliselt teatanud, et uusi masinaid ei ole ega tule. Head sõitu saavat ka Vene ratastega teha, see jutt ajas meid viisakalt öeldes muigama…“