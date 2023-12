ERISAADE | EOK presidenditoolil viimast aastat alustav Urmas Sõõrumaa: spordiliikumise ja riigi suhe tuleb meil üle vaadata

Kuigi saates tuleb palju juttu kitsastest eelarvetest, sporditülidest ja Eesti rahva vähesest liikumisest, on põhjust saadet alustada rõõmsates toonides, sest 16-aastane Eneli Jefimova võitis eile lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustelt Eestile ajaloolise kuldmedali. Kas Jefimova on selline talent, kellele EOK peaks punase vaiba ette lükkama ja kõik tema soovid täitma järgmised kaks-kolm olümpiatsüklit?

EOK eelarve on tuleval aastal tänavuse 14,9 miljoni euro asemel 15,2 miljonit eurot, millest Team Estonia programm moodustab vaid 8,6 miljonit. „Vaid“ seetõttu, et 2019. aastal Team Estoniat luues olid unistused palju-palju suuremad ja räägiti vajalikust eelarvesummast 20-30 miljonit. Miks unistused pole täitunud ja millised on täna Eesti spordi suhted oma riigiga?