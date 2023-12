Eneli Jefimova: kui olümpianormi täitsin, siis meedia helistas, kas medal tuleb. See ei pane pingeid peale, vaid ajab veidi närvi

Intervjuu on tehtud enne lühiraja EM-i.

Eneli, oled varem öelnud, et tegelesid väiksena mitme alaga. Mis sind ikkagi ujumise poole kallutas?

Kui käisin lasteaias, siis tegelesin tõesti nelja-viie alaga. Ent kui tuli kooliaeg, siis hakkasin käima nii eestikeelses tavakoolis kui kõrvale ka inglisekeelses koolis, nõnda ei olnud enam võimalik kõigis trennides käia. Ema ütles, et valiksin, milline spordiala meeldib. Mina valisin ujumise.

Läksid kahte kooli korraga?

Just! Ingliskeelne kool on selline, kus alguses õpitakse sõnu, siis hakatakse raamatuid lugema. Iga kord, kui mõne raamatu läbi saime, anti auhind. Inglise keeles õpetati meil ka usuõpetust, matemaatikat, keemiat ja ühiskonnateadusi. Seal olid tõesti väga head õpetajad. Ühel hetkel läks raskemaks, kui keskendusime grammatikale. Mina tulin enne koolist ära ja kolisin Tallinna, kuid üldiselt lõpetatakse üheksandas klassis Cambridge’i eksamiga.

Pere oli venekeelne, ent käisid eestikeelses koolis. Kas see oli vanemate teadlik valik?

Jaa, emale on see väga tähtis. Kui elame Eestis, peame rääkima eesti keeles. Ja üldse on keelteoskus väga tähtis. Käisin eestikeelses lasteaias, seega ei olnud üldse küsimus, mis kooli ma lähen. Kui suhtlen vene koolis käivate sõpradega, siis ma näiteks venekeelsetest tekstülesannetest aru ei saa, sest keel on spetsiifiline. Kõige kiirem keeleareng tuli muidugi Tallinna kolimise järel, sest omavaheline suhtlus Sillamäel käis ikka vene keeles. Aga Tallinnas visati mind lõplikult Eesti keskkonda. Keele õppimine on vaid inimestes endas kinni.

Hiljuti Sillamäel pikemalt jalutanuna pean tunnistama, et see on ilus linn.

Ema ütleb alati, et Sillamäe on ülihea koht, kus lapsi kasvatada: väike linn, aga seal on eestikeelsed, venekeelsed ja inglisekeelsed koolid, piisavalt meelelahutust, sporti saab teha.

Ujumistreeningutel hakkasid käima viieaastasena. Kas mäletad esimest võistlust?