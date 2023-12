Las Vegase ülikoolis toimus tulistamine. Laske kuulnud Eesti kergejõustiklane varjus neli tundi kuuris

Kolmapäeva õhtul toimunud pressikonverentsil ei avaldanud kohalik šeriff veel tulistaja isikut. Seda tehakse pärast seda, kui tema perekonda on teavitatud, vahendab CNN. Samuti pole avalikult teada hukkunute nimesid. On vaid öeldud, et neljas haavata saanu oli 67-aastane professor, kes on õppejõud Georgia ja Põhja-Carolina ülikoolides ning pole teada, mis asjaoludel ta tol päeval Nevada ülikoolis viibis. Mehe seisund on arstide sõnul kriitiline.