Autoralli MM-sarjas tuleb uus punktisüsteem

Praeguse punktisüsteemi suurimaks murekohaks on tõsiasi, et viimasel võistluspäeval pole tihti intriigi ja sõitjad säästavad rehve punktikatseks.

Nüüd on FIA pühapäevaseks võistluspäevaks välja töötanud uue punktisüsteemi. Samas ei ole veel avalikustatud, millised muudatused sisse viiakse.

„Kinnitatud on uus punktisüsteem tootjatele ning pilootidele ja kaardilugejatele. Selle eesmärk on suurendada põnevust ja konkurentsi, eriti pühapäeval,“ teatas FIA oma pressiteates. „Maailma motospordinõukogu kinnitab ja avalikustab hiljem uue süsteemi üksikasjad.“

FIA teatas teisipäeval, et on moodustanud uue töörühma autoralli MM-sarja tulevikumuudatuste tegemiseks. Seda juhivad Robert Reid ja David Richards, kes on spordialaga olnud pikalt seotud.