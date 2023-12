DELFI VIDEO JA FOTOD | Millest räägib Ott Kiivikase kolmas raamat „Otivatsioon“?

„Otivatsioon. Enesearengu teejuht eluliste lugudega“ reklaamib end ise järgmiselt: „Selles inspireerivas ja eluliste näidetega rikastatud raamatus avaneb lugejale võimas tee enesearenguni läbi visualiseerimise, eesmärkide püstitamise ja rasketes olukordades toimetuleku. Minu sõnum on selge: igaühel meist on potentsiaal saavutada suuri asju, kuid selleks tuleb leida õiged vahendid ja viisid. Minu kogemused ja kaasakiskuvad lood loovad lugeja ja raamatu vahele sideme ning julgustavad astuma samme isikliku arengu suunas.“

46-aastasele Kiivikasele on see alates 2017. aastast juba kolmas raamat. Tol aastal nägi ilmavalgust elulooraamat „Visa hing Ott Kiivikas“, kolm aastat hiljem „Targalt toitumise ja treenimise käsiraamat“. 2017, 2020, 2023... Märkate mustrit? Millest Ott 2026. aastal kirjutab? Seda vastust me Kiivikaselt veel ei saanud, küll aga lubas ta, et viimaseks raamatuks see ei jää.