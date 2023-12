Koondise peatreener Jefimova imetulemusest: ta on selgelt maailma tipus!

Eesti ujumiskoondise peatreener Toni Meijeli sõnul läks Jefimova iga ujumisega paremaks. „Eneli näitas järjest väga võimsaid tulemusi, finaalis oli eriti just viimased 25 meetrit väga võimsad. Selle tulemusega oleks igal võistlusel esikolmikus. Vanuse poolest on küll veel juunior, aga ta on selgelt maailma tipus. Eneli ja Henry on teinud suurepärast tööd,“ ütles ta.